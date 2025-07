Tomík bude v najbližšej sezóne pôsobiť vo Vancouveri Giants vo WHL

Vancouver 4. júla (TASR) - Slovenský hokejista Tobias Tomík bude v najbližšej sezóne pôsobiť v tíme Vancouver Giants v kanadskej juniorskej Western Hockey League (WHL). Sedemnásťročného útočníka si môžu vybrať kluby NHL v budúcoročnom drafte. Informovala o tom oficiálna stránka mužstva.



Tomík sa rozhodol pre rovnaký krok ako Samuel Honzek v roku 2022. Aj on zamieril z Trenčína ku Giants a pred dvoma rokmi si ho vybralo Calgary Flames zo 16. miesta (1. kolo). „Sme veľmi radi, že Tobias posilní káder Vancouver Giants. Je to kreatívny hráč s ofenzívnym myslením. Sme presvedčení, že v našom tíme budeme mať troch kvalitných importov, ktorí budú hrať dôležitú úlohu v tíme,“ povedal generálny manažér klubu Hnat Domenichelli.



Mladý reprezentant odohral v uplynulej sezóne za Trenčín v základnej časti slovenskej najvyššej súťaže 40 zápasov a zaznamenal šesť gólov a dve asistencie. Tomík reprezentoval Slovensko na dvoch MS do 18 rokov. Na oboch nastúpil zhodne v siedmich dueloch a dosiahol rovnako dva góly a tri asistencie. Slovenskí hráči na oboch obsadili štvrtú priečku. Útočník sa predstavil aj na predchádzajúcom svetovom šampionáte do 20 rokov.