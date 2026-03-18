Tomljanovičová postúpila do 2. kola turnaja WTA v Miami
V úvodnom kole zdolala Švajčiarku Simonu Waltertovú 6:3, 6:4.
Autor TASR
Miami 17. marca (TASR) - Austrálska tenistka Ajla Tomljanovičová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Miami. V úvodnom kole zdolala Švajčiarku Simonu Waltertovú 6:3, 6:4.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Simona Waltertová (Švajč.) 6:3, 6:4, Magda Linetteová (Poľ.) - Varvara Gračevová (Fr.) 2:6, 6:2, 6:0
