Tomljanovičová postúpila do 2. kola turnaja WTA v Miami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V úvodnom kole zdolala Švajčiarku Simonu Waltertovú 6:3, 6:4.

Miami 17. marca (TASR) - Austrálska tenistka Ajla Tomljanovičová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Miami. V úvodnom kole zdolala Švajčiarku Simonu Waltertovú 6:3, 6:4.



ženy - dvojhra - 1. kolo:

Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Simona Waltertová (Švajč.) 6:3, 6:4, Magda Linetteová (Poľ.) - Varvara Gračevová (Fr.) 2:6, 6:2, 6:0
Neprehliadnite

Premiér: Benzín a nafta budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny

J. HEDERA: Plastické operácie sa robia už trojmesačným kojencom