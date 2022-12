Tomová v kategórii do 71 kg vylepšila v trhu svetový rekord

MS v Bogote - dvojboj:



muži - do 96 kg: 1. Lesman Paredes (Bahr.) 397 kg, 2. Nurgissa Adiletuly (Kaz.) 383 kg, 3. Jhor Moreno (Kol.) 380 kg

do 102 kg: 1. Fares Ibrahim El-Bach (Katar) 391 kg, 2. Reza Dehdar (Irán) 390, 3. Samwel Gasparjan (Arm.) 389



ženy - do 71 kg: 1. Loredana Tomová (Rum.) 256 kg, 2. Ceng Tchien-tchien (Čína) 253 kg, 3. Angie Palaciosová (Ekv.) 252 kg



do 76 kg: 1. Sara Ahmedová (Egypt) 261 kg, 2. Mattie Rogersová (USA) 247, 3. Kim Su-hjon (Kór. rep.) 245

Bogotá 14. decembra (TASR) - Rumunská vzpieračka Loredana Tomová získala zlato v dvojboji kategórie do 71 kg na MS vo vzpieraní v kolumbijskej Bogote výkonom 256 kg. V trhu pritom vylepšila svetový rekord na 119 kg.Majstrovské tituly vybojovali aj Egypťanka Sara Ahmedová v kategórii do 76 kg, Katarčan Fares Ibrahim El-Bach v hmotnosti do 102 kg a Lesman Paredes v kategórii do 96 kg. Kolumbijský rodák, ktorý reprezentuje Bahrajn iba od tohto roku, zaznamenal výkon 397 kg.