Tomová získala zlato na ME vo vzpieraní v kategórii do 64 kg

Moskva 6. apríla (TASR) - Rumunská vzpieračka Loredana-Elena Tomová získala na ME v Moskve zlatú medailu v kategórii do 64 kg. V dvojboji dosiahla výkon 244 kg. Striebro putuje do Veľkej Británie zásluhou Sarah Daviesovej (230), bronz patrí domácej Anastasii Ansorovovej (222).