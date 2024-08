Tonali nastúpi po zákaze opäť za Nexcastle

Londýn 29. augusta (TASR) - Taliansky futbalista Sandro Tonali nastúpil po desaťmesačnom zákaze opäť za Newcastle United. Dvadsaťštyriročný stredopoliar pomohol tímu, v ktorého zostave chýbal slovenský brankár Martin Dúbravka k víťazstvu v 2. kole Ligového pohára na ihrisku Nottinghamu Forestu 4:3 v jedenástkovom rozstrele po tom, čo sa zápas skončil po 90 minútach a nerozhodne 1:1. Štvrtoligový AFC Wimbledon nečakane vyradil v rozstrele (4:2) prvoligový Ipswich, duel bol po riadnej hracej dobe vyrovnaný 2:2.



Tonalimu vypršal trest, ktorý mu udelila Talianska futbalová federácia (FIGC) za porušenie pravidiel o stávkovaní počas jeho pôsobenia v AC Miláno. Už po 18 sekundách sa podieľal na góle Joea Willocka, no na začiatku druhého polčasu vyrovnal domáci Jota Silva. Taliansky defenzívny stredopoliar prestúpil do Newcastlu minulé leto z AC Miláno za viac ako 63 miliónov eur. Za "straky" však stihol odohrať len 12 stretnutí, než sa jeho suspendácia rozšírila z talianskej na celosvetovú. V utorok odohral 62. minút, keď ho vystriedal Sean Longstaff.



Ďalšie kluby z Premier League zvládli zdolať svojich súperov a dostať sa do 3. kola. Wolverhampton triumfoval nad druholigovým Burnley 2:0, Southampton v osemgólovej prestrelke vyradil Cardiff (5:3). Brentford uspel proti štvrtoligovému Colchesteru 1:0. V súboji tímov z najvyššej súťaže West Ham zdolal Bournemouth rovnako 1:0.