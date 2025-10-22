Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
Tonali predĺžil zmluvu s Newcastlom do roku 2029

Na snímke Sandro Tonali (8). Foto: TASR/AP

Dvadsaťpäťročný Tonali prišiel do Newcastlu v lete 2023 z AC Miláno a s účastníkom Premier League pôvodne podpísal päťročnú zmluvu.

Autor TASR
Newcastle 22. októbra (TASR) - Taliansky futbalový stredopoliar Sandro Tonali sa dohodol na predĺžení spolupráce s Newcastlom United. S anglickým klubom podpísal nový kontrakt do roku 2029 s opciou na ďalších dvanásť mesiacov.

Dvadsaťpäťročný Tonali prišiel do Newcastlu v lete 2023 z AC Miláno a s účastníkom Premier League pôvodne podpísal päťročnú zmluvu. Hneď počas debutu v najvyššej anglickej súťaži si pripísal gól, v októbri toho istého roka však dostal desaťmesačný dištanc za porušenie pravidiel o stávkovaní počas pôsobenia v Miláne. Po návrate pomohol „strakám“ získať anglický Ligový pohár, prvú trofej po 56 rokoch, pripomenula agentúra DPA.
