Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Šport

Tonali rozhodol o výhre Talianska nad Izraelom, Dáni vyhrali v Grécku

.
Futbalisti Dánska sa tešia z gólu v zápase C-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 Grécko - Dánsko v Aténach v pondelok 8. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Talianski futbalisti zvíťazili v pondelkovom zápase kvalifikácie MS 2026 nad Izraelom 5:4 a poskočili na druhé miesto v tabuľke I-skupiny.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. septembra (TASR) - Talianski futbalisti zvíťazili v pondelkovom zápase kvalifikácie MS 2026 nad Izraelom 5:4 a poskočili na druhé miesto v tabuľke I-skupiny. V dramatickom závere rozhodol o zisku troch bodov stredopoliar Newcastlu Sandro Tonali.

Favorizovaní Taliani sa na neutrálnej pôde v maďarskom Debrecíne trápili. „Squadra azzurra“ dvakrát doháňala gólové manko, o vyrovnanie sa v oboch prípadoch postaral útočník Moise Kean. V 59. minúte však prvýkrát viedli Taliani zásluhou Mattea Politana a o štvrťhodinu nato zvýšil na 4:2 Giacomo Raspadori. Duel ešte zdramatizoval vlastný gól Alessandra Bastoniho, čo krátko na to využil druhým gólom v zápase Dor Peretz a vyzeralo to, že zápas smeruje k deľbe bodov. Misky váh však predsa len v prospech Talianska naklonil Tonali a mužstvo poskočilo na druhé miesto za dosiaľ stopercentné Nórsko.

Chorváti zvládli aj svoj štvrtý súboj a vyšvihli sa na čelo L-skupiny. Finalisti MS 2018 a bronzoví medailisti z uplynulého svetového šampionátu v Katare zdolali súperov z Čiernej Hory jasne 4:0. Do vedenia ich poslal stredopoliar Kristijan Jakič v 35. minúte. Krátko na to sa z trávnika pobral hosťujúci Andrija Bulatovič po druhej žltej karte a domáci využili početnú výhodu hneď po zmene strán, keď zvýšil Andrej Kramarič. V závere prišiel vlastný gól Edvina Kuča a na konečných 4:0 upravil Ivan Perišič.

Chorváti sú zatiaľ stopercentní a na líderskej pozícii vystriedali Čechov, ktorí majú taktiež 12 bodov, ale odohrali o jeden zápas viac. V ďalšom dueli „elka“ Gibraltár prehral s Faerskými ostrovmi 0:1, jediný gól strelil v 68. minúte Martin Agnarsson.

V „béčku“ si Švajčiarsko poradilo so Slovinskom 3:0 a po dvoch stretnutiach má na konte plný počet šesť bodov. O triumfe rozhodli v prvom polčase Nico Elvedi, Breel Embolo a Dan Ndoye. V tej istej skupine si prvé víťazstvo pripísalo Kosovo, ktoré zdolalo Švédsko 2:0.

Škóti v C-skupine triumfovali nad Bielorusmi 2:0. Strelecky sa presadil Che Adams, po polčase si dal vlastný gól Zachar Volkov. V ďalšom dueli rozhodli Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen a Rasmus Höjlund o víťazstve Dánska nad Gréckom 3:0 a pre svoju krajinu zariadili posun na čelo skupiny.



európska kvalifikácia MS 2026

B-skupina:

Švajčiarsko - Slovinsko 3:0 (3:0)

Góly: 18. Elvedi, 33. Embolo, 38. Ndoye



Kosovo - Švédsko 2:0 (2:0)

Góly: 26. Rexhbecaj, 42. Muriqi



tabuľka:

1. Švajčiarsko 2 2 0 0 7:0 6

2. Kosovo 2 1 0 1 2:4 3

3. Švédsko 2 0 1 1 2:4 1

4. Slovinsko 2 0 1 1 2:5 1



C-skupina:

Grécko - Dánsko 0:3 (0:1)

Góly: 32. Damsgaard, 62. Christensen, 81. Höjlund



Bielorusko - Škótsko 0:2 (0:1)

Góly: 43. Adams, 65. Volkov (vl.)



tabuľka:

1. Dánsko 2 1 1 0 3:0 4

2. Škótsko 2 1 1 0 2:0 4

3. Grécko 2 1 0 1 5:4 3

4. Bielorusko 2 0 0 2 1:7 0



I-skupina:

Izrael - Taliansko 4:5 (1:1)

Góly: 52. a 89. Peretz, 16. Locatelli (vl.), 87. Bastoni (vl.) - 40. a 54. Kean, 59. Politano, 81. Raspadori, 90.+1 Tonali



tabuľka:

1. Nórsko 4 4 0 0 13:2 12

2. Taliansko 4 3 0 1 12:7 9

3. Izrael 5 3 0 2 15:11 9

4. Estónsko 5 1 0 4 5:13 3

5. Moldavsko 4 0 0 4 2:14 0



L-skupina:

Chorvátsko - Čierna Hora 4:0 (1:0)

Góly: 35. Jakič, 51. Kramarič, 85. Kuč (vl.), 90+2 Perišič, ČK: 42. Bulatovič (Čierna Hora) po 2. ŽK



Gibraltár - Faerské ostrovy 0:1 (0:0)

Gól: 68. Agnarsson



tabuľka:

1. Chorvátsko 4 4 0 0 17:1 12

2. Česko 5 4 0 1 11:6 12

3. Faerské ostrovy 5 2 0 3 4:5 6

4. Čierna Hora 5 2 0 3 4:9 6

5. Gibraltár 5 0 0 5 2:17 0
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju