Tonali rozhodol o výhre Talianska nad Izraelom, Dáni vyhrali v Grécku
Talianski futbalisti zvíťazili v pondelkovom zápase kvalifikácie MS 2026 nad Izraelom 5:4 a poskočili na druhé miesto v tabuľke I-skupiny.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Talianski futbalisti zvíťazili v pondelkovom zápase kvalifikácie MS 2026 nad Izraelom 5:4 a poskočili na druhé miesto v tabuľke I-skupiny. V dramatickom závere rozhodol o zisku troch bodov stredopoliar Newcastlu Sandro Tonali.
Favorizovaní Taliani sa na neutrálnej pôde v maďarskom Debrecíne trápili. „Squadra azzurra“ dvakrát doháňala gólové manko, o vyrovnanie sa v oboch prípadoch postaral útočník Moise Kean. V 59. minúte však prvýkrát viedli Taliani zásluhou Mattea Politana a o štvrťhodinu nato zvýšil na 4:2 Giacomo Raspadori. Duel ešte zdramatizoval vlastný gól Alessandra Bastoniho, čo krátko na to využil druhým gólom v zápase Dor Peretz a vyzeralo to, že zápas smeruje k deľbe bodov. Misky váh však predsa len v prospech Talianska naklonil Tonali a mužstvo poskočilo na druhé miesto za dosiaľ stopercentné Nórsko.
Chorváti zvládli aj svoj štvrtý súboj a vyšvihli sa na čelo L-skupiny. Finalisti MS 2018 a bronzoví medailisti z uplynulého svetového šampionátu v Katare zdolali súperov z Čiernej Hory jasne 4:0. Do vedenia ich poslal stredopoliar Kristijan Jakič v 35. minúte. Krátko na to sa z trávnika pobral hosťujúci Andrija Bulatovič po druhej žltej karte a domáci využili početnú výhodu hneď po zmene strán, keď zvýšil Andrej Kramarič. V závere prišiel vlastný gól Edvina Kuča a na konečných 4:0 upravil Ivan Perišič.
Chorváti sú zatiaľ stopercentní a na líderskej pozícii vystriedali Čechov, ktorí majú taktiež 12 bodov, ale odohrali o jeden zápas viac. V ďalšom dueli „elka“ Gibraltár prehral s Faerskými ostrovmi 0:1, jediný gól strelil v 68. minúte Martin Agnarsson.
V „béčku“ si Švajčiarsko poradilo so Slovinskom 3:0 a po dvoch stretnutiach má na konte plný počet šesť bodov. O triumfe rozhodli v prvom polčase Nico Elvedi, Breel Embolo a Dan Ndoye. V tej istej skupine si prvé víťazstvo pripísalo Kosovo, ktoré zdolalo Švédsko 2:0.
Škóti v C-skupine triumfovali nad Bielorusmi 2:0. Strelecky sa presadil Che Adams, po polčase si dal vlastný gól Zachar Volkov. V ďalšom dueli rozhodli Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen a Rasmus Höjlund o víťazstve Dánska nad Gréckom 3:0 a pre svoju krajinu zariadili posun na čelo skupiny.
európska kvalifikácia MS 2026
B-skupina:
Švajčiarsko - Slovinsko 3:0 (3:0)
Góly: 18. Elvedi, 33. Embolo, 38. Ndoye
Kosovo - Švédsko 2:0 (2:0)
Góly: 26. Rexhbecaj, 42. Muriqi
tabuľka:
1. Švajčiarsko 2 2 0 0 7:0 6
2. Kosovo 2 1 0 1 2:4 3
3. Švédsko 2 0 1 1 2:4 1
4. Slovinsko 2 0 1 1 2:5 1
C-skupina:
Grécko - Dánsko 0:3 (0:1)
Góly: 32. Damsgaard, 62. Christensen, 81. Höjlund
Bielorusko - Škótsko 0:2 (0:1)
Góly: 43. Adams, 65. Volkov (vl.)
tabuľka:
1. Dánsko 2 1 1 0 3:0 4
2. Škótsko 2 1 1 0 2:0 4
3. Grécko 2 1 0 1 5:4 3
4. Bielorusko 2 0 0 2 1:7 0
I-skupina:
Izrael - Taliansko 4:5 (1:1)
Góly: 52. a 89. Peretz, 16. Locatelli (vl.), 87. Bastoni (vl.) - 40. a 54. Kean, 59. Politano, 81. Raspadori, 90.+1 Tonali
tabuľka:
1. Nórsko 4 4 0 0 13:2 12
2. Taliansko 4 3 0 1 12:7 9
3. Izrael 5 3 0 2 15:11 9
4. Estónsko 5 1 0 4 5:13 3
5. Moldavsko 4 0 0 4 2:14 0
L-skupina:
Chorvátsko - Čierna Hora 4:0 (1:0)
Góly: 35. Jakič, 51. Kramarič, 85. Kuč (vl.), 90+2 Perišič, ČK: 42. Bulatovič (Čierna Hora) po 2. ŽK
Gibraltár - Faerské ostrovy 0:1 (0:0)
Gól: 68. Agnarsson
tabuľka:
1. Chorvátsko 4 4 0 0 17:1 12
2. Česko 5 4 0 1 11:6 12
3. Faerské ostrovy 5 2 0 3 4:5 6
4. Čierna Hora 5 2 0 3 4:9 6
5. Gibraltár 5 0 0 5 2:17 0
