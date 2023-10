Tonali zrejme v sobotu odohrá svoj posledný zápas v sezóne

Turín 19. októbra (TASR) - Futbalista Sandro Tonali z Newcastlu zrejme v sobotu proti Crystal Palace odohrá svoj posledný zápas v prebiehajúcej sezóne Premier League. Talianska futbalová federácia (FIGC) by mala o jeho suspendácii pre nelegálne stávkovanie rozhodnúť do konca budúceho týždňa.



Dvadsaťtriročný stredopoliar sa polícii priznal, že v čase keď pôsobil v AC Miláno, stavil na výhry svojho vtedajšieho klubu. Podľa informácii denníka La Gazzetta dello Sport by mala byť dĺžka jeho trestu známa pred zápasom Ligy majstrov medzi Newcastlom a Borussiou Dortmund (25. októbra).



FIGC už udelila zákaz činnosti na sedem mesiacov stredopoliarovi Nicolovi Fagiolimu z Juventusu Turín, ktorý sa taktiež do kauzy zaplietol. Tonali počas výsluchu priznal, že uzatváral stávky na futbalové zápasy, ale na rozdiel od Fagioliho stávkoval na duely AC Miláno, s ktorým mal vtedy zmluvu. Preto mu hrozí dlhší zákaz činnosti ako stredopoliarovi Juventusu. Turínska prokuratúra čoskoro vypočuje aj Nicola Zaniolu. Útočník Aston Villy však trvá na tom, že nikdy nestávkoval na futbal, ale hral iba poker a blackjack.



Do stávkového škandálu v talianskom futbale má byť zapletená viac ako desiatka hráčov Serie A. Ako prvých polícia začala vyšetrovať Tonaliho a Zaniolu, ktorí v uplynulom asociačnom termíne museli pre kauzu opustiť kemp talianskej reprezentácie. Tá sa pripravovala na dva zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Malte (4:0) a Anglicku (1:3).