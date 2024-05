Tonalimu udelili podmienečný trest za porušenie pravidiel o stávkovaní

Newcastle 2. mája (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) udelila Sandrovi Tonalimu podmienečný dvojmesačný zákaz činnosti a pokutu 20.000 libier. Talian v službách Newcastlu United porušil pravidlá o stávkovaní a suspendácii sa vyhne, pokiaľ neurobí žiadny prehrešok do konca prebiehajúcej sezóny. Už teraz mu plynie 10-mesačný zákaz za podobné pochybenie ešte z čias pôsobenia v AC Miláno.



Tonali prišiel do Newcastlu v júli za 55 miliónov libier. Od augusta do októbra ho FA obvinila z celkovo 50 porušení pravidiel. Jeho právnik uviedol, že 23-ročný stredopoliar je na stávkovaní závislý. V tomto ročníku odohral za Newcastle, v ktorom pôsobí aj slovenský brankár Martin Dúbravka, len dvanásť zápasov a pre zákaz príde aj o možnosť účasti na tohtoročných ME v Nemecku.



"Sandro pokračuje v plnení terapeutického plánu a vzdelávacieho programu s plnou podporou klubu a bude naďalej trénovať so svojimi spoluhráčmi," citovala agentúra AFP oficiálne vyhlásenie Newcastlu. Ten bojuje štyri kolá pred koncom o účasť v európskych klubových súťažiach, patrí mu siedme miesto a na Manchester United stráca bod.