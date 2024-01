Toney nevylúčil svoj odchod z Brentfordu: Chcel by som špičkový klub

Londýn 17. januára (TASR) - Anglický futbalista Ivan Toney nevylúčil svoj odchod z Brentfordu. Do zápasového diania sa vráti v sobotu po osemmesačnom treste od Anglickej futbalovej asociácie (FA) za porušenie pravidiel ohľadom stávkovania. Jeho tím čaká stretnutie 21. kola proti Nottinghamu Forest.



Dvadsaťsedemročný Toney bol počas prestupového obdobia spájaný s Arsenalom aj Chelsea a pripustil, že možnosť pripojiť sa k jednému z veľkoklubov je zaujímavá. "Je jasné, že by som chcel hrať za špičkový klub. Každý chce hrať za špičkové kluby a bojovať o tituly. Ktovie, či to bude tento január. Ja sa však sústredím hlavne na to, čo robím na ihrisku," citovala Toneyho agentúra AFP. Tréner Thomas Frank však dúfa, že anglický útočník zotrvá aspoň do konca sezóny.



"Je naozaj rád súčasťou tohto tímu. Má dobrých priateľov, užívajú si spoločne futbal za Brentford a pre fanúšikov. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme mu pomohli v náročnom období. Radi by sme si ho nechali, ale vieme, aký je futbal," povedal Frank. Jeho tím vyhral len jeden z uplynulých desiatich stretnutí vo všetkých súťažiach. V utorok vypadol v treťom kole Anglického pohára FA a v ligovej tabuľke mu patrí šestnáste miesto.



Toney naposledy odohral súťažný zápas 6. mája, keď Brentford prehral v Liverpoole 0:1. Od septembra trénuje so svojimi spoluhráčmi. Za Brentford odohral celkovo 66 zápasov v Premier League a vsietil 32 gólov. V minulej sezóne bol najlepší ligový strelec svojho tímu, keď dal v 33 dueloch dvadsať gólov. Viac mali len Erling Haaland (36) a Harry Kane (27). FA ho obvinila v novembri 2022 z 262 priestupkov, tridsať neskôr zrušila a k zvyšným sa Toney priznal.