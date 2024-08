Toney prestúpil z Brentfordu do saudskoarabského Al-Ahli

Džidda 31. augusta (TASR) - Anglický futbalista Ivan Toney po štyroch rokoch ukončil spoluprácu s Brentfordom. Od septembra bude hrať za saudskoarabský klub Al-Ahli, s ktorým podpísal kontrakt do roku 2028.



Dvadsaťosemročný útočník pôsobil v Brentforde od sezóny 2020/2021 a odohral zaň 141 zápasov, v ktorých strelil 72 gólov. Tímu dopomohol k prvému postupu do najvyššej anglickej súťaže po 85 rokoch. Od mája 2023 si odpykával osemmesačný dištanc za porušenie pravidiel ohľadom stávkovania. "Bolo mi potešením posledné štyri roky pracovať s Ivanom. Bola to úžasná cesta, na ktorej sme spolu boli. Som šťastný, že má vo svojom živote a kariére príležitosť vyskúšať niečo nové," uviedol tréner Brentfordu Thomas Frank podľa Reuters.