Toni Nadal nebude novým trénerom Zvereva

Berlín 24. júla (TASR) - Toni Nadal nebude novým trénerom nemeckého tenistu Alexandra Zvereva. Strýko legendárneho Španiela Rafaela Nadala odmietol ponuku z časových dôvodov.



Toni Nadal je šéfom tenisovej akadémie na Mallorce a riaditeľom turnaja ATP na Baleárskych ostrovoch, preto by nemohol sprevádzať Zvereva na pravidelnej báze, informoval o tom nemecký magazín Sport Bild.



Olympijský šampión z OH 2020 v tokiu sa v uplynulých dňoch pripravoval s Nadalovcami na sériu hardových turnajov v zámorí vrátane US Open. Zverev stále čaká na prvý grandslamový titul, vo Wimbledone vypadol už v 1. kole.