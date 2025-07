Tony Hawk venuje do aukcie 100 predmetov z X Games 1999

New York 1. júla (TASR) - Skejtbordista Tony Hawk venuje do aukcie skejtbord z roku 1999, s ktorým dosiahol trik „900“. Okrem skejtbordu značky Birdhouse pôjdu do aukcie v rámci kolekcie 900 aj helma, chrániče kolien či tenisky z historického dňa.



Na podujatí X Games sa vtedy ako prvý otočil vo vzduchu dvaapolkrát, skejtbord by sa mal predať za sumu v rozmedzí 500.000 - 700.000 USD. Fanúšikovia športu, ktorý v roku 2021 debutoval aj na olympiáde, sa môžu tešiť na viac ako 100 predmetov. Podľa portálu The Independent pôjde väčšia časť peňazí z predaja na nadáciu Tonyho Hawka, ktorá sa venuje výstavbe skejtparkov naprieč USA. Dražba je naplánovaná na 23. septembra, zorganizuje ju spoločnosť Julien’s Auctions v spolupráci s 57-ročným Američanom.