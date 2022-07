Tootoo poprel akúkoľvek účasť na údajnom skupinovom sexuálnom útoku

Ottawa 24. júla (TASR) - Jordin Tootoo je tretí člen kanadského juniorského hokejového tímu z MS v roku 2003, ktorý poprel akúkoľvek účasť na údajnom skupinovom sexuálnom útoku. Pred ním sa od škandálu dištancovali Carlo Colaiacovo a Pierre-Alexandre Parenteau.



Kanadská hokejová federácia (FHC) oznámila, že začala vyšetrovanie v prípade sexuálneho násilia počas majstrovstiev sveta juniorov v roku 2003. Portál hockeycanada.ca informoval, že federáciu na incident upozornil Rick Westhead z televízie TSN. Tootoo, ktorý bol členom tímu a získal s ním striebornú medailu, vydal v sobotu vyhlásenie, v ktorom požaduje úplné vyšetrenie znepokojujúcich obvinení. "Nespomínam si, že by som vedel, alebo počul o incidente počas turnaja, alebo po ňom," napísal Tootoo na Twitteri. "Bol som šokovaný, keď som o tom počul v médiách a budem plne spolupracovať pri akomkoľvek vyšetrovaní."



Regionálna polícia v Halifaxe v Novom Škótsku začala vyšetrovanie incidentu, ktorý sa údajne stal, keď mesto pred 19 rokmi hostilo turnaj. FHC uviedla, že sa o údajnom sexuálnom napadnutí dozvedela vo štvrtok a okamžite o týchto obvineniach informovala políciu. Colaiacovo a P.A. Parenteau, ktorí boli Tootoovými spoluhráčmi v národnom tíme vydali v piatok vyhlásenie, v ktorom uviedli, že neboli zapojení do údajného sexuálneho napadnutia a zúčastnia sa akéhokoľvek vyšetrovania.



V roku 2015 Tootoo vydal memoáre s názvom "All The Way", v ktorých písal o svojich skúsenostiach z kariéry v národnom tíme Kanady na juniorských majstrovstvách sveta. Okrem iného uviedol, že bol tím zložený z "mladých mužov s veľkým sexuálnym apetítom" a ako niekoľkých chlapcov po tréningu čakalo pár dievčat a zamierili do jednej z izieb.



Tootoo v sobotu priznal, že v tom čase bojoval so závislosťou od alkoholu. V tejto súvislosti povedal, že si nepamätá, že by o údajnom sexuálnom napadnutí vedel, alebo o ňom počul.