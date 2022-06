A. Wlodarczyková zadržala zlodeja: Asi sa dám na MMA

Varšava 11. júna (TASR) - Trojnásobná olympijská víťazka v hode kladivom Anita Wlodarczyková zadržala zlodeja, ktorý jej chcel ukradnúť auto. Doplatila na to zranením, ktoré je potrebné operovať, ale celú situáciu zobrala s úsmevom.



Trojnásobná majsterka sveta a štvornásobná majsterka Európy je aj držiteľkou svetového rekordu, ktorý má hodnotu 82,98 metrov. Zlodej sa jej pokúsil ukradnúť auto vo Varšave. "Cudzinec sa mi vlámal do auta. Chytila som ho sama a odovzdala som ho polícii. Žiaľ, doplatila som na to svalovým zranením, operácia sa uskutoční v pondelok. Ďakujeme poľskej polícii za rýchly zásah. Po skončení kariéry asi pôjdem do MMA, ako naša šampiónka Joanna Jedrzejczyková," napísala Wlodarczyková na svojich sociálnych sieťach.