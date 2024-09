Liam Gallagher by mal zaspievať pred zápasom Joshuu a Duboisa

Londýn 2. septembra (TASR) - Britský spevák Liam Gallagher by mal zaspievať 21. septembra v londýnskom Wembley pred boxerským zápasom o titul majstra sveta v ťažkej váhe medzi Anthonym Joshuom a Danielom Duboisom. Organizátori podujatia chcú, aby v Londýne vystúpil aj jeho brat Noel, čo by bol tak povediac predčasný reunion kapely Oasis.



Britpopová skupina, ktorej sú kedysi znepriatelení bratia súčasťou, ukončila 15-ročnú prestávku a oznámila svoj návrat. Na budúcoročnom turné po britských ostrovoch by mali odohrať 17 koncertov. Napokon by sa však na pódiu mohli stretnúť oveľa skôr, ak sa to podarí dohodnúť organizátorom zápasu. Na podujatí by sa malo zúčastniť viac než 90.000 divákov. Správu priniesla agentúra AP.