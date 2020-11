Tyson s Jonesom sa vrátili remízou

Los Angeles 29. novembra (TASR) – Dlho očakávaný exhibičný zápas bývalých boxerských šampiónov v superťažkej váhe sa skončil bez víťaza. Päťdesiatštyriročný Mike Tyson sa vrátil do ringu po pätnástich rokoch a hoci sa zdalo, že proti 51-ročnému Royovi Jonesovi juniorovi mal navrch, rozhodcovia sa nepriklonili ani na jednu stranu a vyhlásili remízu.



Zápas nemal oficiálny charakter, pravidlá stanovili osem kôl po dvoch minútach. Pre pandémiu koronavírusu bolo Staples Center v Los Angeles prázdne a diváci si mohli pozrieť návrat železného Mikea iba prostredníctvom služby pay-per-view. „Niekedy som mal pocit, že tie dve minúty sa natiahli aspoň na tri. Som však rád, že som to zvládol a teším sa, že si to zopakujem," povedal Tyson podľa agentúry AFP.



Dosiaľ najmladší šampión v superťažkej váhe čakal do svojich 54 rokov na prvú remízu. V profesionálnom ringu stál 58-krát, pripísal si 50 víťazstiev (44 pred časovým limitom), šesť prehier a dvakrát duel anulovali. „Remíza je dobrá. Chcel som vyhrať, ale som spokojný," skonštatoval Tyson.



Aj pre Jonesa to bol prvý nerozhodný výsledok. V profiringu odboxoval 75 duelov, 66-krát uspel (47 KO) a deväťkrát prehral. „Nikdy som nechcel remizovať, taký výsledok neberiem. Chcel som zvíťaziť," uviedol Jones, ktorý priznal, že súboj s Tysonom je výnimočný zážitok. „Všetci milujú Mikea a ja tiež. Keď vás však trafí, cítite to a stojí to za to. Ja som však bojovník a idem vždy do konca."



Tyson počas kariéry vyvolal viacero kontroverzií, v roku 1997 odhryzol Evanderovi Holyfieldovi kus ucha počas zápasu, dokonca má trestný záznam za znásilnenie. Po búrlivých rokoch sa však upokojil a už pred zápasom s Jonesom sľúbil, že väčšinu z desiatich miliónov dolárov, ktoré zinkasoval, venuje charite. „Toto bolo väčšie ako titulový zápas. Chceli sme pomôcť ľuďom a to je najdôležitejšie."