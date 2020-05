Tysonovi ponúkajú za súboj bez rukavíc viac než 20 miliónov dolárov

Los Angeles 26. mája (TASR) – Bývalý americký profesionálny boxer Mike Tyson dostal ponuku na súboj bez rukavíc. Prezident organizácie Bare Knuckle Fighting Championship David Feldman ho chce zlákať sumou vyše 20 miliónov dolárov, ako súpera preferuje brazílskeho veterána MMA Wanderleia Silvu.



Najmladší majster sveta superťažkej hmotnostnej kategórie začal vo veku 53 rokov opäť trénovať a prejavil záujem o exhibičné vystúpenia. Cez víkend bol hosťom wrestlingového podujatia na Floride. "Myslím si, že vieme, čo musíme urobiť, aby sa nám to podarilo zorganizovať," povedal Feldman pre portál mmafighting.com.



Tyson už údajne odmietol dvadsaťmiliónovú ponuku, no Feldman je ochotný zvýšiť čiastku. O desať rokov mladší Silva uviedol, že za duel s Američanom by dostal 10 miliónov dolárov.