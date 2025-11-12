Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Šport

TOP: Buffonov syn sa blysol hetrikom v drese českej devätnástky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Všetky tri góly strelil v druhom polčase, hetrik skompletizoval v nadstavení.

Autor TASR
Mosta 12. novembra (TASR) - Louis Buffon, syn talianskej brankárskej legendy Gianluigiho Buffona a českej modelky Aleny Šeredovej, sa v stredu blysol hetrikom v drese českej futbalovej reprezentácie do 19 rokov. Na kvalifikačnom turnaji ME tejto vekovej kategórie na Malte prispel k hladkému triumfu nad Azerbajdžanom 6:1.

Útočník talianskej Pisy pridal k trom presným zásahom aj jednu asistenciu. Všetky tri góly strelil v druhom polčase, hetrik skompletizoval v nadstavení. Iba 17-ročný Louis Buffon absolvoval v októbri svoj debut v Serie A. Narodil sa v Turíne, rozhodol sa však, že bude reprezentovať Česko. Informoval portál tn.nova.cz.
.

Neprehliadnite

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna