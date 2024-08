TOP európske futbalové ligy: začína sa sezóna 2024/2025

Medzi najdrahšie prestupy možno zaradiť:

- Niclas Füllkrug z Borussie Dortmund do West Hamu za 27 mil. eur



- Do West Hamu putuje tiež Crysencio Summerville z Leedsu United a to za 29,3 mil. eur



- Fulham posilní Angličan Emile Smith Rowe, ktorý prichádza z Arsenalu za 31,8 mil. eur



- FC Chelsea sa posilnila na brankárskom poste o Dána Filipa Jörgensena, ktorého kúpila z Villarealu za 24,5 mil. eur a za spomenutie stojí tiež príchod Kiernana Dewsbury-Halla z Leicestru za 35, mil. eur.



- Arsenal uvoľnil 45 mil. eur na kúpu Riccarda Calafioriho z Bologne.



- Vyhnúť sa záchranásrkym prácam by mal pomôcť Notthingamu škótsky záložník Elliot Anderson, ktorý prestúpil z Newcastle za 41,2 mil. eur.



- Aston Villa predala do Saudskej Arábie Moussa Diabiho za 60 mil. eur. Naopak, 59,35 mil. eur zaplatila za Amadou Onanu z Evertonu a 44,5 mil. eur za Iana Maatsena z Chelsea.



- Do začiatku augusta bol najdrahším letným prestupom obranca Leny Yoro, ktorý sa sťahuje z OSC Lille do Manchestru United za 62 mil. eur. United sa výrazne posilnili aj v útoku, za 42,5 mil. eur kúpili Jushuu Zirkzeeho.

Bratislava 15. augusta (OTS) - Prvé kolá štyroch z piatich TOP líg začínajú počas tretieho augustového víkendu, nemecká Bundesliga o týždeň neskôr. Ako to už býva zvykom, počas letného prestupového obdobia došlo k mnohým zaujímavým prestupom a nepochybne sa opäť bude na čo pozerať počas dlhej sezóny.Medzi najväčšie a najpopulárnejšie európske ligové súťaže patrí anglická Premier League , španielska La Liga, nemecká Bundesliga, talianska Serie A a francúzska Ligue 1. V dnešnom článku sa pozrieme bližšie na ligy, ktoré štartujú už počas tretieho augustového víkendu. Predstavíme naše prognózy na tímy, ktoré by mali bojovať o najvyššie pozície a tým aj o ďalšiu edíciu Ligy majstrov a prezradíme najdrahšie prestupy v rámci jednotlivých súťaží.Premier League je dlhodobo najpopulárnejšou futbalovou ligou na svete, pričom prím spravidla hrajú najmä tímy z troch miest – z Londýna, Liverpoolu a Manchestru. Za slávnej éry Sira Alexa Fergusona bol úspešnejším z dvojice manchesterských tímov United, posledné roky žezlo prevzalo City. The Citizens sa stali už štvrtýkrát za sebou anglickými šampiónmi v rade a aj v sezóne 2024/2025 budú patriť medzi hlavných adeptov na titul.Z londýnskych tímov sa ostatnú sezónu najviac darilo Arsenalu, ktorý skončil len dva body za majstrami zo City. Tretím miestom sa s Liverpoolom a nateraz aj trénerským chlebíčkom rozlúčil Jürgen Klopp. Stúpajúcu formu potvrdila Aston Villa, ktorá sa po 7. mieste v sezóne 2022/2023 dokázala prebojovať v tej minulej až na štvrtú priečku, ktorá zaručuje účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov.Vyzerá to tak, že odchod Harryho Kanea do Bayernu príliš nepocítilo mužstvo Tottenhamu. V ostatnej sezóne skončilo na 5. mieste, čo bol taktiež progres v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Naopak, zo svojich niekdajších pozícií ustúpila Chelsea Londýn. V poslednej sezóne skončila až na 6. mieste. Cieľom do novej sezóny bude nepochybne umiestnenie zaručujúce účasť v Lige majstrov.V skupinovej fáze Európskej ligy sa okrem Tottenhamu predstaví aj Manchester United, ktorý skončil v Premier League až na ôsmom mieste a to vďaka víťazstvu v FA Cupe.1. kolo Premier League 2024/2025 odštartuje zápas Manchester United – Fulham v piatok, 16. 8.Asi by len málokto nezaradil medzi 5 tímov, ktoré by mali bojovať o titul v anglickej lige Manchester City, Arsenal Londýn či Liverpool. V prípade Liverpoolu bude samozrejme zaujímavé sledovať, či nový manažér dokáže nadviazať na prácu a výborné výsledky, ktoré tím dosiahol pod vedením Kloppa.Ak by sme mali tipovať zvyšné dva tímy do TOP 5, povedali by sme, že jedným z nich bude niektorý z tradičných klubov – United a Chelsea, po vstupe silného majiteľa sa tam môže dostať aj Newcastle. Svoje pozície však budú chcieť obhájiť aj Aston Villa či Tottenham. Očakávame vyrovnanú a mimoriadne atraktívnu sezónu. Premier League zápasy sú pre mnohých tým najlepším, čo klubový futbal ponúka. A s tým idú ruka v ruke aj prestupy. Tie spravidla nie sú také bombastické, ako v prípade tímov zo Saudskej Arábie, PSG, Barcelony či Realu Madrid, ale mnohé sa tiež pohybujú v desiatkach miliónov eur. Španielska La Liga začne ešte o deň skôr ako anglická Premier League. Už na štvrtok, 15. 8. sú naplánované dva zápasy úvodného kola, v ktorých sa stretnú Athletico Bilbao s Getafe a Betis Sevilla privíta minuloročné prekvapenie súťaže – Gironu.Do Španielska sa z PSG presťahoval jeden z najlepších futbalistov súčasnosti – Kylian Mbappe. Tento prestup možno označiť ako najzaujímavejší spomedzi všetkých letných prestupov vo všetkých ligách. Mbappé by mal pomôcť hráčom Bieleho baletu s obhajobou titulu v domácej súťaži aj v Lige majstrov.Ak by sa stal majstrom v španielskej najvyššej lige niekto iný ako FC Barcelona či Real Madrid, bolo by to veľké prekvapenie. Každoročne im sekunduje Atlético Madrid. Kým pred dvomi rokmi na najvyšší stupienok vykročili Katalánci, v ostatnej sezóne si pozície vymenili s hráčmi z hlavného mesta. Najväčším prekvapením za posledné roky sa stala Girona. Tá v sezóne 2022/2023 obsadila 10. miesto so ziskom 49 bodov, avšak v tej minulej dokázala nazbierať až 81 bodov, čo jej zaručilo výborné tretie miesto a účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov.V nadchádzajúcej sezóne by sa o titul mali opäť pobiť dva najväčšie futbalové giganty FC Barcelona a Real Madrid. Z TOP pozícií by nemalo vypadnúť ani Atlético Madrid, zaujímavé však bude sledovať, či sa opäť podarí prekvapiť niektorému z tímov podobne ako Girone.Ak ste čakali prestupy v hodnote niekoľkých desiatok miliónov eur, podobne ako v anglickej lige, ostanete sklamaní. Prestupový trh v Španielsku nebol do začiatku augusta príliš aktívny. A vysoké čiastky bolo ochotných zaplatiť výrazne menej tímov ako v Anglicku.Pri menovaní najzaujímavejších prestupov nemožno začať žiadnym iným menom, ako Kylian Mbappé. Ten prišiel do španielskej metropoly z parížskeho St. Germain ako voľný hráč. Dres Realu bude v novej sezóne obliekať tiež Brazílčan Endrick, za ktorého poslal Real 35 mil. eur do pokladne brazílskeho klubu SE Palmeiras.Podľa súm, ktoré boli jednotlivé kluby ochotné vyplatiť za hráčov pred nastávajúcou sezónou to vyzerá tak, že so štvrtým miestom v uplynulej sezóne neboli spokojní v druhom madridskom tíme. Atlético neváhalo minúť 34,5 mil. eur za Robina Le Normanda, ktorý do hlavného mesta prichádza z Realu Sociedad a 30 mil. eur za Nóra Alexandra Sorlotha z Villarealu.Girona sa posilnila o Abela Ruiza, za 9 mil. eur ho získala z portugalského SC Braga. V rovnakom tíme lovilo aj Bilbao, ktoré získalo za 15 mil. eur Álvara Djala. Talianska liga sa začne v sobotu, 17. 8. O vyrovnanosti Serie A hovorí okrem iného fakt, že na rozdiel od anglickej, francúzskej či španielskej ligy sa stal majstrom v posledných troch sezónach vždy iný tím.V ostatnej sezóne dominovalo Inter Miláno, predtým SSC Neapol a pred tromi rokmi druhý milánsky klub zo San Sira – AC.Aj v tohtoročnej edícii najvyššej talianskej futbalovej súťaže sa očakáva vyrovnaný súboj o špicu tabuľky a tipovať víťaza je možno náročnejšie ako v ostatných TOP ligách. Z pohľadu umiestnení v posledných ročníkoch má najstabilnejšie postavenie Inter. Ten za posledných 5 rokov Serie A dvakrát vyhral, dvakrát bol druhý a raz tretí. Čo-to môžu napovedať predsezónne nákupy. A vyzerá to tak, že do boja o titul sa môže po rokoch opäť prihlásiť aj Juventus.Na prestupovom trhu je počas letného obdobia aktívnych viacero talianskych tímov. Výrazne aj Juventus Turín, ktorý získal za 50 mil. eur z Aston Villy Brazílčana Douglasa Luiza, za 20, 6 mil. eur z Nice Francúza Khéphrena Thurama či z Verony Juana Cabala za 12, 8 mil. eur.Zaujímavé mená získal do svojich radov aj ďalší z favoritov o najvyššie pozície – AS Rím. Ukrajinec Artem Dovbyk prestúpil z Girony za 30, 5 mil. eur, Uruguajčan Matiás Soulé z Juventusu za 25, 6 mil. eur, Francúz Enzo Le Fee zo Stade Rennes za 23 mil. eur.Neapol s naším Stanislavom Lobotkom zažil v uplynulej sezóne výrazný a nečakaný pád. Po sezóne 2022/2023, kedy oslavoval titul za prepadol až na 10. priečku. Je tak celkom logické, že dochádza k určitej obmene kádra pre nasledovnú sezónu. Pod Vezuv prichádza napríklad Alessandro Buogiorno z FC Turín (35 mil. eur), Rafa Marin z Realu Madrid (12 mil. eur) či taliansky reprezentant Leonardo Spinazzola ako voľný hráč.Najdrahším hráčom sa pre AC Miláno stal do začiatku augusta Srb Strahinja Pavlović, ktorého získalo zo Salzburgu za 18 mil. eur. Zaujímavou posilou by mal byť tiež Álvaro Morata, ktorý sa do Talianska sťahuje z Atlética Madrid za 13 mil. eur či Alex Jiménez, ktorého pustil Real Madrid za 5 mil. eur.Francúzska liga sa začne, podobne ako anglická, už v piatok, 16. 8. V úvodnom dueli prvého kola zavíta majster z PSG do Le Havre, ktoré sa v ostatnej sezóne tesne vyhlo baráži o zotrvanie v najvyššej súťaži. V tej už tri sezóny po sebe dominuje tím z hlavného mesta. PSG však posledné dva roky opustilo viacero špičkových hráčov. Jedným z dôvodov môže byť fakt, že ekonomicky mimoriadne silný tím stále čaká na úspech v Lige majstrov.Napriek odchodu Kyliana Mbappého do Realu je PSG stále najväčším favoritom na už štvrtý titul v rade. Ak by ho nezískal, jednalo by sa nepochybne o veľké prekvapenie. Zaujímavý však bude boj o ďalšie priečky zaručujúce účasť v európskych súťažiach. Do sezóny z pozície vicemajstra vstupuje AS Monaco. Podobným prekvapením ako v španielskej lige bol vlani vo francúzskej tím Stade Brest. Zo 14. miesta v sezóne 2022/2023 dokázal poskočiť až na tretie, čím si celkom nečakane zaručil miestenku do Ligy majstrov.Naopak z pozícii ustúpilo Marseille. 8. miesto je sklamaním tímu, ktorý skončil predvlani na treťom a sezónu pred tým dokonca na druhom mieste.Aj to je jeden z dôvodov, prečo museli majitelia tohto tradičného francúzskeho klubu otvoriť klubovú pokladnicu dokorán a uvoľniť z nej 26 mil. eur za útočníka Masona Greenwooda z Manchestru United či 10, 5 mil. eur za obrancu Bamo Meitého.Na horné pozície smeruje Lyon, ktorého je možno označiť za najaktívnejšieho na hráčskom trhu pred nadchádzajúcou sezónou. Pomôcť by mu k tomu malo päť multimiliónových akvizícií v podobe senegalského Moussu Niakhatého (31,9 mil. eur), ghanského záložníka Ernesta Nuamaha ( 28,5 mil. eur), Belgičana Orela Managlu ( 23,4 mil. eur), gruzínskeho útočníka Mikaudadzeho (18,5 mil. eur) a Alžírčana Saida Benrahma (14,4 mil. eur). Za 8 mil. eur sa do Francúzska sťahuje Brazílčan Abner a ďalších takmer 10 mil. eur zaplatil Lyon za Mama Baldého a Duje Caleta-Cara.Najdrahším artiklom sa stal Goncalo Ramos, ktorý prestúpil do PSG z Benfica Lisabon za 65 mil. eur. Do hlavného mesta putuje tiež Matvej Safonov, PSG na neho minulo 20 mil. eur.Za zaujímavé prestupy vo Francúzsku možno označiť tiež Thilo Kehrea do AS Monaco (11 mil. eur) či Glena Kamaru do Stade Rennes (10 mil. eur).