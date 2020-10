Hamilton plánuje jazdiť, až kým nezošedivie

Nürburgring 12. októbra (TASR) - Britský jazdec Lewis Hamilton chce pôsobiť v seriáli MS F1 až kým neošedivie. Vyhlásil to po víkendovej Veľkej cene Eifelu, na ktorej si pripísal svoj 91. triumf a vyrovnal sa Michaelovi Schumacherovi.



Zároveň sa priblížil k zisku siedmeho titulu majstra sveta, čím by tiež vyrovnal zápis nemeckého šampióna. "Milujem tento šport. Jeho vôňu, auru, ktorá ho obklopuje a atmosféru, ktorú vytvára. Môžem si stanoviť vlastné ciele, ísť po nich a uvidíme, čo sa stane. Som starší, ako niektorí tu, no môj duch je naďalej mladý. To sa zmení, keď si nájdem na hlave šedé vlasy, no momentálne je mi dobre," citovala slová Hamiltona agentúra AFP.