Hamilton sa odhlásil z testu pneumatík, jeho pes Roscoe upadol do kómy
Autor TASR
Mugello 26. septembra (TASR) - Sedemnásobný majster sveta F1 Lewis Hamilton sa odhlásil z testu pneumatík Pirelli. Dôvodom bol zdravotný stav jeho psa Roscoea, ktorý upadol do kómy. Hamiltonovo miesto zaujal náhradný jazdec tradičnej stajne, Číňan Kuan-jü Čou.
Štyridsaťročný pilot, ktorý jazdí v službách Ferrari, mal v piatok testovať na okruhu Mugello pri Florencii. Plány sa však zmenili, keď prestalo biť srdce jeho 12-ročnému anglickému buldogovi Roscoeovi.
„Prosím, majte Roscoea vo svojich myšlienkach. Chcem vás všetkých priebežne informovať. Opäť dostal zápal pľúc a mal problémy s dýchaním. Bol prijatý do nemocnice a dostal sedatíva, aby sa upokojil, kým mu robili vyšetrenia. Počas tohto procesu sa mu zastavilo srdce. Podarilo sa im obnoviť jeho tep a teraz je v kóme. Nevieme, či sa z nej preberie. Zajtra sa ho pokúsime prebudiť. Som pri ňom a chcem vám všetkým poďakovať za modlitby a podporu,“ citovala Hamiltona agentúra DPA.
Roscoe sprevádzal Hamiltona od roku 2013 na niekoľkých veľkých cenách, pôvodne aj so sučkou Coco. Tá zomrela v roku 2020.
