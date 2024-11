Spoločnosť Sotheby's draží Schumacherovo Ferrari z roku 2006

New York 13. novembra (TASR) - Posledný formulový monopost Ferrari, na ktorom jazdil legendárny Michael Schumacher, ide od štvrtka do aukcie. Model Ferrari 248 F1 z roku 2006, v ktorom vyhral Schumacher päť veľkých cien, draží v New Yorku spoločnosť Sotheby's. Informovala o tom agentúra DPA.



Monopost získal v decembri 2007 anonymný kupec a absolvoval niekoľko testovacích jázd na okruhu vo Fiorane. Naposledy bol však v akcii pred vyše dekádou. V tomto voze Schumacher neúspešne bojoval v roku 2006 o ôsmy titul, no nestačil na Fernanda Alonsa. Kupec by mal podľa odhadov zaplatiť okolo 15 miliónov eur, čiže podobnú sumu, ako pred dvoma rokmi za majstrovské Ferrari F2003-GA zo sezóny 2003.



Päťdesiatpäťročný Schumacher ukončil na konci sezóny 2006 prvýkrát kariéru v F1, no po trojročnej pauze sa vrátil ako pilot Mercedesu. Odtiaľ odišiel na konci sezóny 2012 a o rok neskôr utrpel vážne zranenia hlavy na lyžovačke. Odvtedy je o ňom i o jeho stave minimum informácií.