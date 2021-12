Arteta v izolácii: Určite nedokážem sedieť celý čas na pohovke

Londýn 31. decembra (TASR) - Tréner futbalistov Arsenalu Mikel Arteta sa už pripravil na to, že svojich zverencov bude viesť v sobotnom šlágri 21. kola proti Manchestru City z izolácie. Televízor presunul do najväčšej miestnosti v dome, aby mal kde nervózne prešľapovať.



Arteta mal v stredu pozitívny test na koronavírus a proti lídrovi súťaže nebude môcť viesť Arsenal z lavičky "Určite nedokážem sedieť celý čas na pohovke. Budem potrebovať veľa priestoru, aby som mal kde kráčať. Je to pre nás veľký zápas a je frustrujúce, že nebudem tam a pomáhať tímu priamo. Bude to zvláštne. Pripravili sme sa však na každý možný scenár, chlapci vedia, čo majú robiť," prezradil podľa DPA Arteta, ktorého na lavičke nahradí asistent Albert Stuivenberg.



Španielsky kouč sa nakazil už druhýkrát. Práve jeho pozitívny test bol v marci 2020 rozhodujúci pri prerušení najvyššej anglickej súťaže. Arsenal prežíva dobré obdobie, vyhral uplynulých päť zápasov vo všetkých súťažiach a v ligovej tabuľke sa dostal do najlepšej štvorky.