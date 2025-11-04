< sekcia Šport
Beckham pokľakol pred kráľom, Karol III. ho pasoval za rytiera
Autor TASR
Londýn 4. novembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. v utorok pasoval za rytiera bývalého anglického futbalového reprezentanta Davida Beckhama. Ten pokľakol pred hlavou kráľovskej rodiny počas slávnosti vo Windsorskom zámku, vďaka čomu získal šľachtický titul „Sir“.
„Toto je bezpochyby moment, na ktorý som najviac hrdý. V mojej kariére som mal veľké šťastie, že som dosiahol to, čo som dosiahol. Získať takúto poctu, akou je rytierstvo, je niečo, čo som nikdy nečakal, že sa mi podarí,“ citovala 50-ročného Beckhama agentúra AP. Ocenenie je aj vyvrcholením Beckhamovho úsilia o rehabilitáciu svojho imidžu v očiach fanúšikov, s ktorými mal počas aktívnej kariéry turbulentné vzťahy. Za rytiera ho pasovali vzhľadom na zásluhy v oblasti športu, ale aj charity, keďže už dve desaťročia spolupracuje s organizáciou UNICEF či detským fondom OSN.
Beckham je jediný anglický futbalista, ktorý strelil gól na troch rôznych majstrovstvách sveta (1998, 2002, 2006). Počas aktívnej kariéry nazbieral 115 štartov za „Albión“, čo je tretí najvyšší počet v historickom rebríčku. Pred ním sú už len útočník Wayne Rooney (120 zápasov) a brankár Peter Shilton (125). Na klubovej úrovni si obliekal dresy Manchestru United, Realu Madrid, Los Angeles Galaxy a Paríža Saint-Germain. V súčasnosti je spoluvlastník amerického klubu Inter Miami, v ktorom pôsobí hviezdny Argentínčan Lionel Messi.
