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Beckhamova firma žaluje výrobcu parfumov, TOTO je dôvod
Ako sa to mohlo stať? Zúfalstvo a chamtivosť, uvádza sa v žalobe.
Autor TASR
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Londýn 17. novembra (TASR) - Spoločnosť bývalého anglického futbalistu Davida Beckhama zažalovala kozmetickú firmu Coty o 41 miliónov dolárov za porušenie licenčnej zmluvy. DB Ventures tvrdí, že parfumy s menom niekdajšieho hráča Manchestru United či Realu Madrid skončili vo výpredajovom koši na čerpacej stanici a v diskontných predajniach.
Takéto zaobchádzanie podľa DB Ventures poškodzuje imidž značky. „Produkty Davida Beckhama sú symbolom každodenného luxusu. Predstavte si teda ten šok a zdesenie, keď DB Ventures zistila, že sú ponúkané na predaj na čerpacej stanici. Ako sa to mohlo stať? Zúfalstvo a chamtivosť,“ uvádza sa v žalobe.
Coty, ktorá parfumy vyrába a distribuuje, tvrdenia odmieta a požiadala súd o zamietnutie žaloby podanej v apríli tohto roka. DB Ventures sa chce podľa nej predčasne vyviazať z licenčnej zmluvy a presunúť kontrakty ku konkurencii. Informácie priniesla agentúra AP.
Takéto zaobchádzanie podľa DB Ventures poškodzuje imidž značky. „Produkty Davida Beckhama sú symbolom každodenného luxusu. Predstavte si teda ten šok a zdesenie, keď DB Ventures zistila, že sú ponúkané na predaj na čerpacej stanici. Ako sa to mohlo stať? Zúfalstvo a chamtivosť,“ uvádza sa v žalobe.
Coty, ktorá parfumy vyrába a distribuuje, tvrdenia odmieta a požiadala súd o zamietnutie žaloby podanej v apríli tohto roka. DB Ventures sa chce podľa nej predčasne vyviazať z licenčnej zmluvy a presunúť kontrakty ku konkurencii. Informácie priniesla agentúra AP.