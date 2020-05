Belgické kluby si môžu vybrať tímy, s ktorými chcú hrať pred divákmi

Brusel 18. mája (TASR) - Belgické prvoligové tímy dostali od vedenia súťaže možnosť vybrať si tri tímy, proti ktorým nechcú v budúcej sezóne nastúpiť na domácej pôde pred prázdnymi tribúnami.



Klubom to má umožniť odohrať zápasy s najatraktívnejšími súpermi alebo s najväčšími rivalmi v neskoršom termíne, keď už by mohli mať diváci po uvoľnení opatrení povolený vstup na štadióny. Momentálne sú všetky veľké podujatia v Belgicku zakázané až do 31. augusta, nová ligová sezóna by sa tam mala bez prítomnosti fanúšikov rozbehnúť 7. augusta.



V Belgicku už predčasne ukončili aktuálny ročník najvyššej súťaže, titul udelili FC Bruggy. Informovala agentúra AP.