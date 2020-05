Belgickí hráči a fanúšikovia podporia zdravotníkov videovlnou

Brusel 5. mája (TASR) - Futbaloví fanúšikovia aj hráči v Belgicku sa plánujú zapojiť do akcie na podporu pracovníkov v zdravotníctve a vyzbierať peniaze pre Červený kríž. Belgický futbalový zväz ich vyzval, aby zverejnili video, na ktorom znázorňujú virtuálnu mexickú vlnu.



Podobný príspevok už zverejnili reprezentanti Dries Mertens, Thomas Meunier a Jan Vertonghen. Federácia plánuje zbierať videá do 13. júna. To je deň, keď malo Belgicko odohrať svoje prvé stretnutie na európskom futbalovom šampionáte. Majstrovstvá Európy pre pandémiu koronavírusu o rok odložili. Informovala agentúra AP.