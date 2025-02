Buffonovho syna povolali do českej reprezentácie do 18 rokov

Praha 18. februára (TASR) - Syn legendárneho talianskeho brankára Gianluigiho Buffona a českej modelky Aleny Šeredovej Louis Thomas bude obliekať dres českej reprezentácie. Sedemnásťročného krídelníka povolali do národného výberu do 18 rokov.



Mladý Buffon má talianske i české občianstvo. Na klubovej úrovni začal v mládežníckej akadémii Juventusu Turín, posledné dva roky pôsobí v Pise v tíme do 19 rokov. V juniorskej súťaži odohral v tejto sezóne 18 zápasov, v ktorých strelil štyri góly. Minulý týždeň ho tréner A-tímu a bývalý spoluhráč jeho otca Filippo Inzaghi nominoval na zápas Serie B proti Cesene, remízu 1:1 sledoval z lavičky. Portál idnes.cz v utorok informoval, že kouč českých mladíkov Václav Jílek zaradil Buffona do nominácie na februárové sústredenie v Písku.