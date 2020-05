Cincinnati si pomýlilo vlastného trénera, Stam: Už som to zažil

Cincinnati 23. mája (TASR) - Americký futbalový klubu FC Cincinnati sa dopustil vtipného omylu pri predstavení nového trénera. Stal sa ním bývalý holandský stopér Jaap Stam, a hoci je niekdajší hviezdny obranca Manchestru United, Lazia Rím či AC Miláno v Európe známa postava, účastníka MLS zrejme zmiatol jeho výzor a na twitter zavesil fotografiu niekoho iného.



Stam je povestný svojou plešinou, ktorá pravdepodobne "zatienila" iné rozpoznávacie znaky jeho tváre. Holanďan však omyl poňal s humorom a z faux pas nerobí veľké haló. Dokonca priznal, že sa mu to nestalo po prvý raz: "Celkom ma to prekvapilo, hoci už som podobnú vec zažil. U nás v Holandsku máme dosť plešatých a občas sa stane, že niekto na niekoho ukáže prstom: 'To je Jaap', takže je to celkom bežné. Treba sa na tom zasmiať, oveľa dôležitejšie však bude, aby sa nám darilo v lige, potom sa môžeme smiať ešte hlasnejšie."



Stam v Cincinnati nahradil krajana Rona Jansa, ktorý odišiel vo februári po obvineniach z rasizmu. Dočasne jeho prevzal Yoann Damet. Informovala o tom agentúra AP.