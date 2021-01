Strelec víťazného gólu ligy majstrov sa bojí hlavičkovať

Mníchov 1. januára (TASR) – Futbalista Bayernu Mníchov Kingsley Coman priznal, že veľmi nerád hlavičkuje. Ak má tú možnosť, radšej odohrá loptu nohou či hruďou, než by ju mal trafiť hlavou.



„Áno, je to tak, pri hlavičkách mám vždy strach. Spoluhráči majú z toho dobrú zábavu a robia si zo mňa vtipy," povedal francúzsky reprezentant pre denník Bild.



Paradoxne, svoj najslávnejší gól dal práve hlavičkou. Po centri Joshuu Kimmicha rozhodol hlavou o triumfe Bayernu v augustovom finále Ligy majstrov s Parížom St. Germain (1:0). „Pri hlavičke zakaždým zavriem oči. Môžete to vidieť aj na fotografiách. Robím to úplne inštinktívne, je to prirodzený reflex. Aj sa snažím nechať oči otvorené, ale vždy ich v poslednom momente reflexívne zavriem," prezradil 24-ročný krídelník.