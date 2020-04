Dres Maradonu vydražili za 55.000 eur,výťažok pôjde na pomoc Neapolu

Rím 27. apríla (TASR) - Dres bývalého legendárneho argentínskeho futbalistu Diega Maradonu vydražili cez víkend za 55.000 eur. Výťažok z aukcie pomôže mestu Neapol v súčasnej náročnej situácii, keď sa vyrovnáva s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Niekdajší talianski futbalisti Ciro Ferrara a Paolo Cannavaro, ktorí sa narodili v Neapole, založili fond na pomoc mestu. Práve Ferrara venoval do aukcie argentínsky dres s číslom desať, ktorý mu daroval Maradona po prípravnom stretnutí v júni 1987. Ferrara v tomto reprezentačnom zápase zažil debut v národnom tíme. "Som dojatý, ťažko sa mi po 33 rokoch lúči s týmto dresom, no peniaze z neho pôjdu na dobrú vec," citovala agentúra DPA bývalého obrancu SSC Neapol a Juventusu Turín.



Maradona hral za Neapol v rokoch 1984–1991 a klub spod Vezuvu priviedol k dvom majstrovským titulom v Serii A. "Vyhrali sme ďalší zápas, pre Neapol a mojich milovaných obyvateľov Neapola," uviedol na sociálnej sieti. "Vďaka ti Ciro, opäť si mal nechal pocítiť, čo to znamená byť súčasťou tohto úžasného ľudu. Som poctený, že som mohol týmto spôsobom prispieť a pomôcť našim ľuďom v tejto bezprecedentnej situácii," dodal majster sveta z roku 1986.