Fanúšikovia Midtjyllandu sledovali zápas s Horsensom z áut

Herning 1. júna (TASR) - Dánsky futbalový klub FC Midtjylland poskytol svojim fanúšikom možnosť sledovať zápasy svojho tímu v autokine. V pondelok ich na parkovisko pred štadiónom v Herningu prišlo niekoľko stoviek. Midtjyllandu však návrat do súťažného diania nevyšiel, v súboji 25. kola dánskej ligy prekvapujúco prehral s Horsensom 0:1.



Najvyššia dánska súťaž sa po prerušení spôsobenom pandémiou koronavírusu opätovne rozbehla uplynulý víkend, no diváci do hľadiska nemali prístup. Aj v autokine museli dodržať bezpečnostné opatrenia. V aute ich mohlo byť maximálne päť a napriek slnečnému počasiu mohli mať otvorené iba jedno okno. Klub zároveň pripravil komentár k zápasu v rádiu. Správu priniesla agentúra DPA.