Futbalistovi počas zápasu explodoval v ruke delobuch, prišiel o prst

Brusel 24. októbra (TASR) - V zápase amatérskej belgickej ligy prišlo k vážnemu zraneniu futbalistu, keď sa pokúsil z ihriska odstrániť delobuch, ktorý priletel z hľadiska. Ten mu však explodoval v ruke a hráč prišiel o prst. Ďalšie dva mu následne čiastočne amputovali.



K závažnému incidentu prišlo v zápase medzi KSCT Menen a SK Zillebeke. Hráči Menenu zvíťazili 4:0 a po záverečnom hvizde chceli triumf osláviť s fanúšikmi. Od jedného z nich však z tribúny priletel na trávnik delobuch. Dvadsaťšesťročný Fabio Schiafino, ktorý pomohol k víťazstvu dvoma gólmi, sa bál, že by mohla vybuchnúť. Preto ju vzal do ruky a chcel odhodiť preč. Následne mu explodovala v ruke.



Zraneného futbalistu previezli do nemocnice, no prišiel o jeden prst a ďalšie dva mu čiastočne amputovali. "Chcel som delobuch zahodiť, pretože som si myslel, že je nebezpečný pre deti, ktoré boli na kraji ihriska. V tom okamihu som si neuvedomoval, čo sa vlastne stalo," povedal hráč belgickému denníku HLN.



Denník Marca citoval Mathieua Verhoesta, prezidenta SK Zillebeke: "Išlo o delobuch typu Cobra 6, čo je pyrotechnický výrobok so silou ručného granátu, ktorý je zakázaný."