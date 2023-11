Hráči Montpellieru znížia emisie, do Paríža ich odvezie rýchlovlak

Montpellier 2. novembra (TASR) - Futbalisti Montpellieru sa na piatkový zápas 11. kola Ligue 1 proti Parížu St. Germain prepravia do francúzskej metropoly rýchlovlakom (TGV). Pohodlnejšie by pre nich bolo absolvovať 750 km trasu letecky, rozhodli sa však rešpektovať enviromentálne odporúčania vedenia ligy.



Letecká doprava enormne zaťažuje životné prostredie. K celkovej produkcii emisií CO2 prispieva cestovný ruch podľa odhadov ôsmimi percentami, pričom lietanie produkuje približne 2,5 %.



Tréner Montpellieru nie je príliš nadšený zo zmeny spôsobu dopravy na zápasy na ihriskách súperov, ktorú si jeho tím vyskúša prvýkrát v piatok. Následne by v nej mal pokračovať až do konca sezóny. "Trochu nám to narúša program, pretože namiesto cesty späť zostávame po zápase prespať v Paríži. Nemyslím si, že cesta vlakom je to, čo pomôže životnému prostrediu," citoval portál lequipe.fr slová Michaela Der Zakariana.