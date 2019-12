Hrádecký vychytal Bayern aj s jedným okom

Mníchov 1. decembra (TASR) – Bratislavský rodák Lukáš Hrádecký vychytal v sobotu v nemeckej lige víťazstvo Bayeru Leverkusen na pôde Bayernu Mníchov a časť zápasu odohral s výrazným hendikepom. V prvom polčase totiž stratil kontaktnú šošovku a až do druhého si nasadil novú, napriek tomu v dueli s úradujúcim majstrom inkasoval iba raz.



"Stalo sa to približne dvadsať minút pred polčasovou prestávkou. Takmer nič som nevidel, bolo zaujímavé čeliť Bayernu len s jedným okom. Skúste si také niečo," žartoval po zápase 30-ročný Hrádecky, ktorý reprezentuje Fínsko.



V zápase úspešne čelil až desiatim strelám súpera, prekonal ho iba Thomas Müller v 34. minúte vyrovnávajúcim gólom na 1:1. Hrádecký sa tak tešil z druhého ligového víťazstva nad Bayernom. Vo svojej bundesligovej kariére mu v drese Eintrachtu Frankfurt a Bayeru Leverkusen čelil dovedna deväťkrát, pripomenula agentúra SID. Trikrát mu pomohla aj konštrukcia bránky. "Bolo to dnes víťazstvo šťastia, srdca a efektivity," smial sa Hrádecký.