FC Liverpool sa predstaví v televíznom dokumentárnom seriáli

Londýn 31. januára (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool oznámil, že bude účinkovať v televíznom dokumentárnom seriáli so zábermi zo zákulisia. Zachytí tak aj prácu trénera Jürgena Kloppa, ktorý po skončení tohto ročníka nebude pokračovať na lavičke "The Reds". Nakrúcanie viacdielneho seriálu je v procese a bude sa vysielať až po sezóne.



Líder Premier League bojuje o štyri trofeje. Okrem šance na zisk titulu v najvyššej anglickej súťaži postúpil do finále Carabao Cupu, predstaví sa v piatom kole Pohára FA a čaká ho vyraďovacia fáza Európskej ligy.



"Keďže toto je moja posledná sezóna na lavičke tímu, myslel som si, že by sme mali poskytnúť divákom vzácnu príležitosť nahliadnuť viac do zákulisia. Hlavne na to, čo robí tento klub takým výnimočným. Od našich fanúšikov až po hráčov a tých, ktorí tak tvrdo pracujú za a neustále sa usilujú o úspech futbalového klubu Liverpool. Vďaka tejto novej dokumentárnej sérii budú môcť diváci vidieť to, čo vidím každý deň v tomto skvelom klube, a pochopiť tých úžasných ľudí," uviedol Klopp podľa agentúry DPA.



Nie je to prvýkrát, čo sa filmovým štábom ponúkol pohľad do zákulisia Anfieldu. "Being: Liverpool" bol šesťdielny dokument, ktorý sledoval Liverpool pod vedením Brendana Rodgersa počas sezóny 2012-13, keď skončil siedmy v Premier League.