E. Macron ako fanúšik Marseille poradil Mbappemu zostať v Paríži

Paríž 4. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vplýval na futbalistu Kyliana Mbappeho, aby zostal pôsobiť v rodnej krajine. Zdôraznil, že priamo do rokovaní o novom kontrakte v Paríži St. Germain nezasahoval, no s hráčom sa rozprával.



Dvadsaťtriročný útočník podpísal s PSG novú zmluvu do júna 2025, hoci sa dlhodobo pohrával s myšlienkou zamieriť do Realu Madrid. Macron je priaznivec Olympique Marseille, v tomto prípade však "pomohol" rivalskému klubu.



"Áno, zhovárali sme sa a poradil som mu, aby zostal vo Francúzsku. Bolo to neformálne a priateľské, úloha prezidenta je hájiť záujmy vlastnej krajiny. Keď ide o šport, som ako každý fanúšik u nás, chcem vidieť čo najlepšie zápasy," citovala Macrona agentúra DPA.