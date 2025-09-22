< sekcia Šport
Mbaye musel ísť na skúšku na strednej škole pred duelom s Marseille
Mládežnícky reprezentant Francúzska debutoval v predchádzajúcom ročníku vo farbách PSG vo veku 16 rokov.
Autor TASR
Paríž 22. septembra (TASR) - Futbalista francúzskeho Parížu Saint-Germain Ibrahim Mbaye musel pred pondelkovým ligovým stretnutím s Olympique Marseille absolvovať skúšku na strednej škole. Sedemnásťročný útočník sa však pripojí k mužstvu pred začiatkom odloženého duelu, ktorý sa mal pôvodne odohrať v nedeľu.
Mládežnícky reprezentant Francúzska debutoval v predchádzajúcom ročníku vo farbách PSG vo veku 16 rokov, 6 mesiacov a 23 dní, čím sa stal v rámci klubu historicky najmladším hráčom so štartom v Ligue 1. So sériovým francúzskym šampiónom podpísal už profesionálny kontrakt a stihol zaznamenať aj jeden presný zásah. Informovala agentúra AP.
