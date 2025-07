V Bazileji upravili semafory do futbalového štýlu

Bazilej 7. júla (TASR) - Mesto Bazilej upravilo na počesť futbalových ME žien niekoľko semaforov na priechodoch pre chodcov. Namiesto typického zeleného panáčika svieti na zelenú silueta ženy s loptou.



Úprava sa týka dvanástich semaforov, ktoré sú umiestnené prevažne v okolí štadióna a na trasách, ktorými prechádzajú futbaloví fanúšikovia. „Mysleli sme si, že je to fantastický nápad. Zostanú tam až do konca ME žien, možno aj o niekoľko dní dlhšie,“ uviedla hovorkyňa dopravného oddelenia mesta Nicole Ryfová-Stockerová.



Šampionát vo Švajčiarsku sa začal minulú stredu a vyvrcholí finálovým duelom v Bazileji v nedeľu 27. júla. Na štadióne St. Jakob-Park s kapacitou 34.250 miest boli na programe celkom štyri zápasy. Informácie priniesla agentúra AP.