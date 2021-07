Berretini oslavoval s krajanmi, napravil si chuť po prehranom finále

Londýn 12. júla (TASR) – Po triumfe Talianska nad Anglickom vo finále ME vo futbale sa na ihrisku vo Wembley objavil aj taliansky tenista Matteo Berrettini. Ten len niekoľko hodín predtým prehral vo finále dvojhry vo Wimbledone so Srbom Novakom Djokovičom. Uviedol, že triumf jeho krajanov mu úplne pomohol zahojiť rany po prehre na najslávnejšom grandslame.



Berrettini sa dostal na trávnik po dekorovaní nových majstrov Európy, s mnohými futbalistami sa odfotil a spolu sa aj pozhovárali. „Ja som si vo finále Wimbledonu veľa vytrpel, takže som možno chalanom priniesol aj nejaké šťastie. Tento úspech mi úplne zmazal trpkosť za prehru vo Wimbledone, zahojilo mi to všetky rany," povedal Berrettini, ktorého citoval portál gazzetta.it.



Taliansky tenista prehral s Djokovičom 6:7 (4), 6:4, 6:4 a 6:3, ale už postup do grandslamového finále bol pre neho životný úspech. Doposiaľ žiaden Talian nehral na tráve All England Clubu o titul.



„Keď dali Angličania gól, bol som na tom horšie, ako moji rodičia na tribúne vo Wimbledone. Bol to veľmi náročný deň, ale skončil sa najlepším možným spôsobom. Škoda pre mňa, že som nevyhral, ale dúfam, že budú aj iné príležitosti. Byť pri titule mojich krajanov ma emocionálne veľmi povzbudilo. Doteraz sme nemohli fandiť na tribúne, toto bol úžasný zážitok."