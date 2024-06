Youtuber sa chcel dostať na štadión vo falošnom kostýme

Mníchov 17. júna (TASR) - Nemeckému youtuberovi Marvinovi Wildhageovi zakázali vstup na štadióny počas ME 2024 po tom, čo v piatok vstúpil do mníchovskej arény s falošnou akreditáciou a falošným kostýmom maskota. Riadiaci orgán Medzinárodnej európskej únie (UEFA) potvrdili aj ďalšie incidenty, až traja ľudia nelegálne získali prístup na štadión.



UEFA uviedla, že sa začalo trestné stíhanie bez udania podrobností. Youtuber, ktorý má viac ako 700.000 sledovateľov zverejnil video, na ktorom je vidieť, ako vymyslel spôsob ako sa dostať na štadión. Na konci videa povedal, že ho chytili a zadržali. Denník Bild v pondelok citoval šéfa nemeckej polície Rainera Wendta, ktorý uviedol, že incident predstavuje veľké bezpečnostné zlyhanie. "Nie je to smiešne. Sú veci, ktoré by sa jednoducho nemali stávať a nestačí len chcieť o nich prestať informovať. Polícia odviedla svoju prácu na štadióne a potom vec odovzdala UEFA. Na podujatiach, v ktorých ide o toľko peňazí, môžete očakávať viac profesionality," povedal Wendt.



Wildhage sa predtým zúčastnil na verejnom tréningu nemeckého tímu v Jene, kde si aj zahral.