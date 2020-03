Mönchengladbachu môžu po reštarte sezóny fandiť plastové figuríny

Mönchengladbach 31. marca (TASR) – Netradičnú podporu pre svoj obľúbený klub plánujú po reštarte bundesligovej sezóny fanúšikovia Borussie Mönchengladbach. Ak sa liga bude musieť dohrať bez divákov, na tribúnach ich nahradia dvojníci z plastu v životnej veľkosti.



Každý priaznivec Gladbachu si už teraz môže dať vyrobiť poveternostným podmienkam odolnú figurínu so svojou podobou za 19 eur. "Nemáme konkrétne očakávania, ale môže ich tam nakoniec sedieť aj niekoľko tisíc," uviedol pre agentúru AP člen fanklubu Thomas Weinmann.



Časť zo získaných peňazí chcú organizátori akcie poslať aj na dobročinné účely. Z každej predanej figuríny pôjdu dve eurá na pomoc malému chlapcovi Benovi so spinálnou svalovou atrofiou. Ďalšia porcia z výťažku sa dostane k siedmim zamestnancom fanklubu, ktorých miesta sú pre koronakrízu ohrozené. Výrobou figurín sa navyše podarí podporiť dve malé lokálne firmy, ktoré by inak museli svoju činnosť pozastaviť.



Bundesliga bola posledná z piatich elitných futbalových líg v Európe, ktorá pristúpila k prerušeniu sezóny. Podľa utorňajšieho verdiktu sa nezačne hrať skôr ako v máji.