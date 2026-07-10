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V Nórsku pred štvrťfinále márne zháňajú veľkoplošné obrazovky
Organizátori sa preto obrátili aj na firmy v Dánsku a Švédsku.
Autor TASR
Oslo 10. júla (TASR) - Nórske samosprávy a organizátori verejných projekcií sa pred sobotňajším štvrťfinále MS vo futbale medzi Nórskom a Anglickom snažia narýchlo zohnať veľkoplošné obrazovky. Záujem o spoločné sledovanie historického zápasu je taký veľký, že voľné zariadenia už prakticky nie sú k dispozícii ani v susednom Dánsku či Švédsku.
„Som zaplavený telefonátmi,“ povedal pre nórsku televíziu NRK Morten Reffhaug zo spoločnosti To-Be-More. Po víťazstve Nórska nad Brazíliou dostával podľa vlastných slov žiadosti o prenájom veľkoplošných obrazoviek až do neskorej noci. Všetky zariadenia sú však už obsadené a nové nedokáže tak rýchlo zabezpečiť. Podobnú situáciu potvrdil aj Kristoffer Haukis zo spoločnosti Lydteamet, podľa ktorého s takýmto problémom nikto nerátal a času na jeho riešenie zostáva veľmi málo.
Organizátori sa preto obrátili aj na firmy v Dánsku a Švédsku. „Ak potrebujete veľkú obrazovku z Dánska alebo Švédska, prirodzene to prináša dodatočné náklady,“ uviedol pre dánsku televíziu DR riaditeľ spoločnosti Profox Mikkel Rodkjoer. Dodal však, že hoci jeho firma disponuje dostatočným počtom obrazoviek, nemôže ich inštalovať. „Zápas sa hrá uprostred letných prázdnin a nie je k dispozícii dostatok techniky a personálu na montáž. To znamená, že by sme potrebovali ďalších zamestnancov,“ vysvetlil.
Nórsko sa v sobotu o 23.00 SELČ v Miami predstaví vo svojom historicky prvom štvrťfinále MS, keď nastúpi proti Anglicku, pripomenula agentúra DPA.
„Som zaplavený telefonátmi,“ povedal pre nórsku televíziu NRK Morten Reffhaug zo spoločnosti To-Be-More. Po víťazstve Nórska nad Brazíliou dostával podľa vlastných slov žiadosti o prenájom veľkoplošných obrazoviek až do neskorej noci. Všetky zariadenia sú však už obsadené a nové nedokáže tak rýchlo zabezpečiť. Podobnú situáciu potvrdil aj Kristoffer Haukis zo spoločnosti Lydteamet, podľa ktorého s takýmto problémom nikto nerátal a času na jeho riešenie zostáva veľmi málo.
Organizátori sa preto obrátili aj na firmy v Dánsku a Švédsku. „Ak potrebujete veľkú obrazovku z Dánska alebo Švédska, prirodzene to prináša dodatočné náklady,“ uviedol pre dánsku televíziu DR riaditeľ spoločnosti Profox Mikkel Rodkjoer. Dodal však, že hoci jeho firma disponuje dostatočným počtom obrazoviek, nemôže ich inštalovať. „Zápas sa hrá uprostred letných prázdnin a nie je k dispozícii dostatok techniky a personálu na montáž. To znamená, že by sme potrebovali ďalších zamestnancov,“ vysvetlil.
Nórsko sa v sobotu o 23.00 SELČ v Miami predstaví vo svojom historicky prvom štvrťfinále MS, keď nastúpi proti Anglicku, pripomenula agentúra DPA.