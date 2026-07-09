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V prípade titulu možno pribudne Angličanom štátny sviatok
Starmer odpovedal na možnosť pridania sviatku počas samitu Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare.
Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer naznačil, že prípadný triumf Anglicka na futbalových MS by pre krajinu mohol znamenať jeden dodatočný štátny sviatok. Finále je na programe v nedeľu 19. júla a podľa tamojších médií by sviatok pripadol na piatok 24. júla.
Starmer odpovedal na možnosť pridania sviatku počas samitu Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare. „Nechcem to zakríknuť, ale ak sa dostaneme do finále, opýtajte sa ma ešte raz,“ citoval Starmera portál BBC. Na samite bol aj nórsky premiér Jonas Gahr Störe, s ktorým si britský predseda vlády vymieňal vtipné poznámky. Ďalším súperom Angličanov bude vo štvrťfinále práve severská krajina. „Sme dobrí priatelia. Vzťahy medzi krajinami sú silnejšie ako kedykoľvek predtým a on je kľúčovou postavou v rámci vzťahov, ktoré sme si vybudovali,“ vyjadril sa Starmer a dodal, že v sobotu sa počas zápasu budú musieť obaja vydať svojou vlastnou cestou. Prípadný triumf by Angličanov priblížil k vytúženému titulu, ktorý získali naposledy v roku 1966 na domácej pôde. Avšak stále by im v ceste stáli ešte dve prekážky.
Starmer tiež uviedol, že odolal výzvam, ktoré volali po pokuse o zrušenie červenej karty Jarella Quansaha z osemfinále proti Mexiku. Podobným spôsobom totiž kontroverzne zasiahol do šampionátu prezident USA Donald Trump a aj jeho zásluhou FIFA pozastavila trest pre Američana Folarina Baloguna. „Nedokážem ani zrátať, koľko správ s touto požiadavkou som dostal. Musím však dodať, že som sa o to ani nepokúsil,“ povedal Starmer.
Starmer odpovedal na možnosť pridania sviatku počas samitu Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare. „Nechcem to zakríknuť, ale ak sa dostaneme do finále, opýtajte sa ma ešte raz,“ citoval Starmera portál BBC. Na samite bol aj nórsky premiér Jonas Gahr Störe, s ktorým si britský predseda vlády vymieňal vtipné poznámky. Ďalším súperom Angličanov bude vo štvrťfinále práve severská krajina. „Sme dobrí priatelia. Vzťahy medzi krajinami sú silnejšie ako kedykoľvek predtým a on je kľúčovou postavou v rámci vzťahov, ktoré sme si vybudovali,“ vyjadril sa Starmer a dodal, že v sobotu sa počas zápasu budú musieť obaja vydať svojou vlastnou cestou. Prípadný triumf by Angličanov priblížil k vytúženému titulu, ktorý získali naposledy v roku 1966 na domácej pôde. Avšak stále by im v ceste stáli ešte dve prekážky.
Starmer tiež uviedol, že odolal výzvam, ktoré volali po pokuse o zrušenie červenej karty Jarella Quansaha z osemfinále proti Mexiku. Podobným spôsobom totiž kontroverzne zasiahol do šampionátu prezident USA Donald Trump a aj jeho zásluhou FIFA pozastavila trest pre Američana Folarina Baloguna. „Nedokážem ani zrátať, koľko správ s touto požiadavkou som dostal. Musím však dodať, že som sa o to ani nepokúsil,“ povedal Starmer.