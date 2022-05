Noela Gallaghera pri oslavách titulu City zranil Diasov otec

Manchester 23. mája (TASR) - Pri búrlivých oslavách zisku anglického futbalového titulu Manchestru City nemohol chýbať ani Noel Gallagher. Bývalý člen hudobnej kapely Oasis a dlhoročný fanúšik klubu z nich však nevyšiel bez ujmy na zdraví. Po "hlavičke" od otca obrancu City Rubena Diasa skončil zakrvavený na zemi a musel sa nechať ošetriť.



Hráči Manchestru City si v nedeľu zahrávali s osudom. K zisku titulu potrebovali v záverečnom 38. kole zvíťaziť, no s Aston Villou doma prehrávali 0:2. Tromi gólmi v záverečnej štvrťhodine však duel otočili a získali ôsmy anglický titul. "Keď padol tretí gól, vypukol blázinec. Skákal som ako idiot. Z môjho 11-ročného syna som urobil trofej. Dvíhal som ho nad hlavu a každému naokolo posúval. Zrazu sa otočím a otec Rubena Diasa ide priamo na mňa a pošle ma hlavou k zemi," uviedol Gallagher podľa ESPN.



Dias starší zo stretu vyšiel lepšie. "Je to veľký chlap, ja som rád, že mám zuby. Záver duelu som už nevidel, musel som vyhľadať záchranárov a nechať sa zašiť. Mám roztrhnutú hornú peru a monokle na oboch očiach. Vyzerám ako po poriadnej bitke. Fanúšikovia sa ma pýtali, čo sa stalo. Našiel som si aj Pepa Guardiolu, objal ma a so slzami očiach si ma premeral a čudoval sa, čo mi je," prezradil jeden z najslávnejších priaznivcov Manchestru City.