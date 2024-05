Štrnásťročný Apolonio prekonal bradatý argentínsky rekord

Buenos Aires 17. mája (TASR) - Futbalový stredopoliar Mateo Apolonio z klubu Deportivo Riestra sa stal najmladším hráčom, ktorý kedy nastúpil na súťažný zápas v drese argentínskeho prvoligového klubu. Takmer 50-ročný historický zápis prekonal v dueli domáceho pohára proti Newells Old Boys (0:1), keď nastúpil v 85. minúte vo veku 14 rokov a 29 dní.



Doterajším rekordérom bol od roku 1975 brankár Hugo Aicardi, ten za Racing vtedy prvýkrát nastúpil vo veku 14 rokov a 353 dní, informovala agentúra DPA. "Bol som v obývačke, keď mi zazvonil mobil a môj otec plakal do telefónu. Povedal mi: 'Povolali ťa do prvého tímu'. Je to jedinečný zážitok a nech sa stane čokoľvek, bude to pre mňa krásna spomienka," uviedol Apolonio ešte pred zápasom na Twitteri.