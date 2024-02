The New Saints chcel zápis do Guinnessovej knihy, musí si počkať

Cardiff 8. februára (TASR) - Futbalový klub z Walesu The New Saints sa chcel zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Domnieval sa, že si to zaslúžil za sériu 27 triumfov v sérii. Štatistici však nesúhlasia, pretože jeden z úspechov prišiel v pohárovej súťaži po jedenástkovom rozstrele.



The New Saints v sezóne 2015/16 stanovili svetový rekord, keď uspeli v 27 dueloch za sebou. Prekonali tak sériu výhier Ajaxu Amsterdam zo 70. rokov. Po utorkovom triumfe nad Newtownom 3:0 verili, že rekordný zápis zopakovali. "Zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov nám potvrdili 6. februára, že sme vyrovnali rekord, no na druhý deň nám oznámili, že prišlo k nedorozumeniu. My si myslíme, že víťazstvo je víťazstvo. Úžasný úspech, ktorý dosiahol tréner Craig Harrison si podľa nás zaslúži férové uznanie," zverejnil klub vo štvrtkovom stanovisku podľa AFP.



Víťazná séria waleského klubu teda po tomto prešetrení trvá 20 zápasov a ak chce prekonať rekord, musí zvíťaziť v ďalších ôsmich dueloch.