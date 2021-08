Thorsby chce bojovať proti klimatickej kríze aj zmenou čísla dresu

Janov 13. augusta (TASR) – Nórsky futbalista Morten Thorsby chce v novej sezóne bojovať s globálnou klimatickou krízou. Vytvoril nadáciu s názvom „Hráme ekologicky" a na krízu chce upozorniť aj zmenou čísla na drese.



Stredopoliar Sampdorie Janov porozprával o svojich zámeroch v podcaste BroPod, informácie priniesla agentúra DPA.



„Je to niečo, s čím som ako tínedžer veľa bojoval. Chcel som byť lepší ako všetci ostatní, ale zároveň som mal dilemu. Hovoril som si, čo to robíš? Máme obrovskú environmentálnu krízu a ja hrám futbal. Nebol som si istý, či chcem robiť tento šport. Rozprával som sa s rodičmi a dospeli sme k záveru, aby som robil to, čo viem najlepšie, ale aby som hovoril aj o týchto dôležitých problémoch."



Dvadsaťpäťročný Thorsby dúfa, že sa do jeho novej organizácie zapojí čo najviac ľudí z futbalovej komunity a podporia environmentálnu iniciatívu. Zmenil aj svoje číslo dresu z 18 na 2. Dvojka predstavuje cieľ udržať zvyšovanie teploty výrazne pod dvomi stupňami Celzia a čo najviac sa priblížiť hodnote 1,5 stupňa v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou.