Wrexham prejavil záujem o Eriksena, ten preferuje najvyššiu súťaž

Wrexham 25. júla (TASR) – Anglický druholigista Wrexham prejavil záujem o dánskeho futbalistu Christiana Eriksena. Podľa jeho agenta Martina Schootsa ide o ambiciózny projekt, no samotný hráč preferuje pôsobenie v prvoligovej súťaži v západnej Európe.



Tridsaťtriročný stredopoliar je po vypršaní zmluvy s Manchestrom United na konci sezóny 2024/25 voľným hráčom. „Wrexham skutočne napreduje na ihrisku aj mimo neho. Je to pôsobivý projekt, ako vidno napríklad na pôsobení výkonného riaditeľa Michaela Williamsona,“ uviedol Schoots pre britské médiá. Dodal však, že Eriksen má záujem pokračovať v kariére v najvyššej súťaži a v západnej Európe: „Prebieha komunikácia, ale ponuka musí vyhovovať obom stranám.“



Eriksen má na konte 144 reprezentačných štartov za Dánsko. V minulosti pôsobil aj v Tottenham Hotspur, Brentforde, Ajaxe Amsterdam či Interi Miláno. V drese Manchestru United odohral 35 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil päť gólov. Na ME 2020 skolaboval počas zápasu a po incidente si nechal voperovať kardiostimulátor srdca.



Wrexham, ktorý po 43 rokoch postúpil do druhej najvyššej anglickej súťaže, vedú hollywoodski vlastníci Ryan Reynolds a Rob McElhenney. Klub už pred novou sezónou posilnili viacerí hráči vrátane waleského brankára Dannyho Warda. Podľa britských médií Wrexham v tomto prestupovom období dvakrát prekonal klubový rekord v prestupovej sume.